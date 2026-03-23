Rënie drastike e çmimit të naftës në tregjet botërore pas njoftimit të Trumpit për “armëpushim 5-ditor”

MARKETING

Çmimet e naftës në bursat botërore kanë pësuar një rënie drastike, pasi Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, vendosi të shtyjë sulmet ndaj Iranit.

MARKETING

Sample Image

Aktualisht, çmimi i naftës së llojit “Brent” është liruar me 10 dollarë, duke zbritur në 102 dollarë për fuçi, me një tendencë të mëtejshme rënieje.

“Kam kënaqësinë të njoftoj se SHBA-ja dhe Irani kanë pasur bisedime shumë të mira dhe produktive gjatë dy ditëve të fundit për zgjidhjen e plotë të konfliktit në Lindjen e Mesme. Bazuar në tonin e këtyre bisedimeve të thella, detajuara dhe konstruktive, të cilat do të vazhdojnë gjatë javës, udhëzova Sekretarin e Mbrojtjes që të shtyjë të gjitha sulmet ushtarake ndaj centraleve elektrike dhe infrastrukturës energjetike iraniane për një periudhë pesëditore,” shkroi Trump në statusin e tij në Truth Social.

MARKETING

