Rënia e rezervave të naftës në SHBA, rrit çmimet e derivateve

Çmimet e naftës u rritën pasi Administrata e Informacionit të Energjisë në SHBA (EIA) njoftoi se inventarët e naftës bruto të vendit ranë me një milion fuçi në javën që përfundon më 20 maj. Nafta evropiane Brent tregtohet me 113.8 dollarë për fuçi, sipas të dhënave të publikuara në portalin oilprice.com në orën 17:20 me orën lokale, pas rënies së djeshme me 110.69 dollarë për fuçi.

Nafta amerikane WTI gjithashtu u forcua nga niveli 109.77 dollarë për fuçi, në të cilin u mbyll të martën, në 110.1 dollarë për fuçi sot. Sipas EIA-s, rezervat e naftës së papërpunuar të SHBA-së prej 419.8 milionë fuçi janë 14 për qind nën mesataren pesëvjeçare për këtë periudhë të vitit.

Sa i përket benzinës, raporti i VNM-së tregon një rënie të inventarit prej 500 mijë fuçi në javën deri më 20 maj, ndërkohë që prodhimi mesatar ditor i benzinës ishte 9.4 milionë fuçi.

Rritja e çmimit të naftës mbështetet nga shqetësimet për një mungesë të mundshme të ofertës dhe një rritje të pritshme të kërkesës në Shtetet e Bashkuara përpara sezonit të udhëtimit veror, i cili tradicionalisht fillon në fundjavën e Ditës së Përkujtimit, e cila bie më 30 maj të këtij viti.

Auto Club AAA parashikon që sezoni i vozitjes në Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të jetë jashtëzakonisht i shpeshtë këtë vit, me vlerësimin se rreth 39.2 milionë njerëz do të udhëtojnë një distancë prej 50 miljesh ose më shumë nga shtëpia vetëm në fundjavën e Ditës së Përkujtimit.