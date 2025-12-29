Rendera që tregojnë se si mund të duket iPhone i palosshëm
Është një nga pajisjet më të pritura për vitin 2026 – dhe tani mund të na jetë dhënë një pamje e parë e ‘iPhone Fold’.
Jon Prosser, një YouTuber i njohur për rrjedhjet e tij të informacionit rreth Apple, ka ndarë renderime të asaj që ai pretendon se është pajisja e parë e palosshme e Apple, transmeton Telegrafi.
Në një video të postuar në kanalin e tij në YouTube, FrontPageTech, Prosser tregon renderime 3D të asaj se si mund të duket pajisja.
‘Vitin tjetër do të shihni vetëm tre iPhone të rinj’, shpjegon ai në fillim të videos.
‘iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, oh dhe ky. Ky është iPhone Fold krejt i ri, dhe ndoshta është iPhone juaj i ardhshëm’, shtoi ai.
Apple eksperimentoi me dizajne në stilin e guaskës së molusqeve dhe librit, por përfundimisht u vendos në stilin e librit, sipas Prosser.
Nëse kjo është e vërtetë, kjo do ta vendosë Apple në konkurrencë të drejtpërdrejtë me Samsung dhe Google, të cilët të dy lansuan pajisjet e tyre të palosshme në stilin e një libri – Samsung Galaxy Z Fold 7 dhe Google Pixel 10 Pro Fold – në vitin 2025.
Rrjedhja e informacionit ka kënaqur mijëra fansa të Apple në komente, me një që bëri shaka: “Kjo është dhurata e Krishtlindjeve që prisja”.
Edhe pse është përfolur për vite me radhë, tani duket pothuajse e sigurt se Apple po planifikon të zbulojë iPhone-in e palosshëm në shtator 2026.
“Pas vitesh kompani si Samsung që kanë qenë pioniere dhe kanë përsosur faktorin e formës së palosshme, Apple më në fund vendos që viti 2026 është viti për të pretenduar se po e bëjnë edhe ata këtë”, tha me shaka Prosser.
Megjithatë, ku Apple planifikon vërtet të dallohet nga rivali i saj është me ‘rrudhën’ – një veçori e urryer nga shumë skeptikë të palosshme.
“Një pengesë e madhe e pajisjeve të palosshme, pavarësisht se sa tërheqëse mund të duken dhe të ndihen, është se nga shumë kënde, mund të shihni dhe të ndjeni një palosje në mes të ekranit plastik, aty ku ndodhet mentesha”, shpjegoi Prosser.
Ndërsa ky problem ka shqetësuar Samsung dhe Google për vite me radhë, Apple e ka “përmbysur plotësisht” atë, sipas personit që ka zbuluar informacionin.
Ai shpjegoi se gjigandi i teknologjisë do ta bëjë këtë duke përdorur një pllakë metalike për të shpërndarë presionin e përkuljes së ekranit, së bashku me metal të lëngshëm në vetë menteshën.
Pjesa e jashtme e pajisjes do të duket pothuajse si një iPhone standard me trashësi rreth 9 mm, me një ekran 5.5 inç.
“Kjo është relativisht e hollë duke marrë parasysh se kur ta hapni këtë gjë, do të përballeni me një ekran 7.8 inç të ngjashëm me iPad”, tha Prosser.
“Po shikoni 4.5 mm të hollë – është paksa çmenduri”, shtoi ai.
Sigurisht, një nga karakteristikat për të cilat përdoruesit do të jenë më të interesuar është kamera.
Sipas YouTuber-it, do të ketë gjithsej katër kamera – një në pjesën e jashtme, dy në pjesën e pasme dhe një në pjesën e brendshme.
Ndërkohë, një nga karakteristikat më të pazakonta të përfolura është rikthimi i Touch ID, në vend të Face ID.
Prosser shpjegoi: “Sa i përket sigurisë, Touch ID do të rikthehet, pikërisht në butonin e ndezjes, i cili po kthehet gjithashtu në pjesën e sipërme të telefonit”.