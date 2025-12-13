Renata Deskoska është zgjedhur nënkryetare e Komisionit të Venecias December 13, 2025 Lajme, Maqedoni e Veriut, toplajm Renata Deskoska është zgjedhur nënkryetare e Komisionit të Venecias. MARKETING Share Now Facebook Twitter Të ngjajshme Gucati nga Shkupi: Falë Izet Mexhitit, kufiri i hapur për veteranët e UÇK-së December 13, 2025 Kosova nis zyrtarisht ndihmat humanitare për Gazën December 13, 2025 Ali Ahmeti falënderon SHBA-në, NATO-n dhe Evropën për mbështetjen e UÇK-së December 13, 2025 MPB për TV Shenja: Nuk ka asnjë të arrestuar në pikat kufitare December 13, 2025 Ilir Shaqiri interpreton “Jam Shqiptar” me djalin dhe nipin në protestën në Shkup December 13, 2025 Shqipdona Mazari: UÇK-ja ishte përgjigjja e një populli që nuk pranoi kurrë zhdukje December 13, 2025