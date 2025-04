“Remontada” vetëm në letër, Arsenal e fiton Realin edhe në Madrid!

Spektakël dhe emocione në Champions, teksa këtë të mërkurë u mësuan edhe dy skuadrat e tjera gjysmëfinaliste. Nuk ka mrekulli për Real Madrid, teksa nuk përmbysi dot humbjen 3-0 ndaj Arsenalit në aktin e parë, me sfidën në Madrid që përfundoi 1-2 për londinezët.

Sfida nisi zjarr me Gunners që fituan penallti, por Saka gaboi nga pika e bardhë. Në krahun tjetër, pak më vonë, te Los Blancos pati pretendime për penallti pas një kontakti Rice-Mbappe, por VAR tha jo. Në fillimin e pjesës së dytë, të dyja skuadrat shënuan nga një gol, Saka-s iu përgjigj Vinicius. Në fund, pati kohë për një gol të Martinellit. Në fazën tjetër, Arsenali përballet me PSG.

