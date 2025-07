Rekord në shitjen e fanellave të Yamal, Barcelona përfiton 10 milionë euro

Barcelona i dhuroi fanellën me numrin 10 sulmuesit Lamine Yamal, pas nënshkrimit të rinovimit të kontratës.

Fanellat me emrin dhe numrin e ri të lojtarit të talentuar janë “boshatisur” nga raftet dhe duket se klubi do të ketë një përfitim të madh.

Sipas Diario AS, Barca shiti pothuajse 70,000 fanella në dy ditë, prej të cilave janë arkëtuar 10 milionë euro.

Statistikat janë të qarta, fanella e Yamalit është produkti më i shitur në një ditë të vetme në historinë e klubit.

Ndërkaq, diçka që mund të konsiderohet negative, ka të bëjë me çmimin.

Një fanellë për fëmijë kushton plot 114.99 euro, ndërsa për të rritur është në shitje me 134.99 euro.

MARKETING