Rekord kalimesh me gomone në Kanalin Anglez, kryeministri britanik: Emigrantët do të kapen e do të kthehen pas

Rekord kalimesh me gomone në Kanalin Anglez, kryeministri britanik: Emigrantët do të kapen e do të kthehen pas

Kryeministri britanik Keir Starmer ka premtuar se emigrantët që mbërrijnë në Mbretërinë e Bashkuar me anije të vogla do të ndalohen dhe do të kthehen mbrapsht, pasi numri i atyre që kalojnë Kanalin Anglez mbetet në një nivel rekord.

Kryeministri po përballet me presion në rritje për të treguar rezultate në trajtimin e kalimeve të Kanalit dhe në ndalimin e përdorimit të hoteleve për azil, me protesta në shkallë të vogël jashtë hoteleve që vazhdojnë.

“Jam i qartë: ne nuk do të shpërblejmë hyrjen e paligjshme. Nëse kaloni Kanalin në mënyrë të paligjshme, do të ndaloheni dhe do të ktheheni mbrapsht”, shkroi ai në “X”.

 

MARKETING

Të ngjajshme

Mendi Qyra: Struga ka nevojë për një rilindje kulturore

Mendi Qyra: Struga ka nevojë për një rilindje kulturore

Google Translate përdor Al për të ndihmuar përdoruesit të mësojnë gjuhë të reja

Google Translate përdor Al për të ndihmuar përdoruesit të mësojnë gjuhë të reja

UNRWA: Depot e ndihmave në Egjipt dhe Jordani janë gati për të dërguar 6.000 kamionë në Gaza

UNRWA: Depot e ndihmave në Egjipt dhe Jordani janë gati për të dërguar 6.000 kamionë në Gaza

Banorët e Novi Sadit mbledhin ndihma për Gazën: Të paktën një fëmijë nesër të ketë çfarë të hajë

Banorët e Novi Sadit mbledhin ndihma për Gazën: Të paktën një fëmijë nesër të ketë çfarë të hajë

Kryebashkiaku i Çikagos nënshkruan një urdhër për t’i rezistuar planeve të Trump për emigracionit

Kryebashkiaku i Çikagos nënshkruan një urdhër për t’i rezistuar planeve të Trump për emigracionit

Zyra e presidentit Mahmoud Abbas kërkon nga SHBA të tërheqë anulimin e vizës së tij, para takimeve kyçe në OKB

Zyra e presidentit Mahmoud Abbas kërkon nga SHBA të tërheqë anulimin e vizës së tij, para takimeve kyçe në OKB