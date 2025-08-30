Rekord kalimesh me gomone në Kanalin Anglez, kryeministri britanik: Emigrantët do të kapen e do të kthehen pas
Kryeministri britanik Keir Starmer ka premtuar se emigrantët që mbërrijnë në Mbretërinë e Bashkuar me anije të vogla do të ndalohen dhe do të kthehen mbrapsht, pasi numri i atyre që kalojnë Kanalin Anglez mbetet në një nivel rekord.
Kryeministri po përballet me presion në rritje për të treguar rezultate në trajtimin e kalimeve të Kanalit dhe në ndalimin e përdorimit të hoteleve për azil, me protesta në shkallë të vogël jashtë hoteleve që vazhdojnë.
“Jam i qartë: ne nuk do të shpërblejmë hyrjen e paligjshme. Nëse kaloni Kanalin në mënyrë të paligjshme, do të ndaloheni dhe do të ktheheni mbrapsht”, shkroi ai në “X”.