Rekord i ri, nafta nga sonte 97.5 denarë

Komisioni Rregullator për Energjetik ka vendosur që pas mesnate për 3 denarë të shtrenjtohen çmimet e benzinave, ndërsa dizeli për 2.5 denarë.

Sipas vendimit një litër EUROSUPER BS-95 do të kushtojë 107 denarë, ndërsa një litër EUROSUPER BS-98 do të shitet për 109 denarë.

Një litër DIZEL do të kushtojë 97,50 denarë, shkruan SHENJA.

Një litër Vaji I Lehtë për Amvisëri do të kushtojë 95.50 denarë.