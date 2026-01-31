Rekord i ri botëror për shpejtësinë e dronëve

Një baba dhe bir nga Afrika e Jugut kanë vendosur një standard të ri në botën e dronëve.

Mjeti i tyre fluturues i bërë në shtëpi, Peregrine V4, arriti shpejtësinë rekord prej 657.6 km/h.

YouTuberi Luke Bell dhe babai i tij, Mike Bell, arritën këtë rekord më 11 dhjetor 2025 në Cape Town.

Droni i tyre 3D i printuar shënoi një shpejtësi mesatare rekord gjatë dy fluturimeve në drejtime të kundërta, sipas rregullave të Guinness World Records.

Anija funksionon me katër motorë të modifikuar 900 kV, ka aerodinamikë të optimizuar dhe ‘propelerë’ të shkurtuar.

Luke dhe Mike kaluan muaj të tërë duke rafinuar dizajnin dhe duke përmirësuar çdo komponent të tij.

Kjo është hera e tretë që familja Bell fiton titullin e kvadrokopterit më të shpejtë në botë, duke thyer rekordin e tyre të mëparshëm çdo herë. /Telegrafi/

