Rekord i arrestimeve në SHBA – mbi 680 mijë persona të ndaluar, 328 mijë të deportuar
Numri i personave që mbahen nga “U.S. Immigration and Customs Enforcement” (ICE) ka arritur një rekord historik, sipas të dhënave zyrtare të publikuara këtë muaj.
Mbi 68400 njerëz ishin në arrestim deri më 14 dhjetor të vitit 2025, duke tejkaluar të gjitha shifrat e mëparshme, raporton theguardian.
Të dhënat tregojnë se administrata ka arrestuar më shumë se 328 mijë persona dhe ka deportuar rreth 327 mijë individë gjatë këtij viti.
Një pjesë e konsiderueshme e të ndaluarve nuk kanë probleme ligjore apo të kaluar kriminale, duke ngritur shqetësime mbi politikën e re të zbatimit të ligjit të emigracionit.
Ekspertët paralajmërojnë se rritja e këtyre arrestimeve mund të ketë pasoja serioze për komunitetet e imigrantëve dhe strukturat e qendrave të mbajtjes, të cilat po përballen me mbingarkesë.
Administrata e mëparshme ka ndryshuar prioritetet e deportimeve, duke përqendruar veprimet jo vetëm tek personat me rekorde kriminale, por edhe tek emigrantët që jetojnë ligjërisht në SHBA.
Kjo ka sjellë reagime të forta nga organizatat që mbrojnë të drejtat e imigrantëve dhe nga disa ligjvënës.