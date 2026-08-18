Regjistrohet viktima e katërt nga ethet e Nilit Perëndimor, pacienti për 27 ditë është mjekuar në Klinikën Infektive në Shkup

Regjistrohet viktima e katërt nga ethet e Nilit Perëndimor, pacienti për 27 ditë është mjekuar në Klinikën Infektive në Shkup

Drejtori i Klinikës për Sëmundje Infektive, Fadil Cana, njoftoi këtë pasdite se ka pasur një tjetër vdekje nga ethet e Nilit Perëndimor.
Ai theksoi se pacienti u trajtua në Klinikën e Sëmundjeve Infektive për 27 ditë.

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Siç njoftoi drejtori, bëhet fjalë për një pacient 76-vjeçar i cili u soll në klinikë në një gjendje jashtëzakonisht të keqe me formë neuroinvazive të sëmundjes. Virusi i Nilit Perëndimor u konfirmua tek ai, dhe ai kishte edhe sëmundje të tjera.
Ai është vdekja e katërt e regjistruar nga ethet e Nilit Perëndimor në vend, ndërsa 15 janë shëruar dhe janë lëshuar nga Klinika për Sëmundje Infektive.

Virusi deri më tani është konfirmuar tek 36 pacientë, ndërsa rezultatet e reja priten për disa ditë.

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