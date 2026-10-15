Regjistrohet tërmet në rrethinën e Ohrit
Një tërmet me magnitudë të ulët u regjistrua këtë pasdite në pjesën jugperëndimore të Maqedonisë, pranë Liqenit të Ohrit.
Sipas të dhënave të disponueshme nga aplikacionet e monitorimit të aktivitetit sizmik, dridhja kishte një magnitudë lokale prej 2.0 ballë sipas shkallës Rihter.
Tërmeti ndodhi në orën 15:34, në një thellësi prej rreth 15 kilometrash.
Epiqendra e tërmetit ishte e vendosur në koordinatat 40.963 gradë gjerësi veriore dhe 20.769 gradë gjatësi lindore, pranë brigjeve të Liqenit të Ohrit, Parkut Kombëtar të Galiçicës dhe vendbanimit të Lubanishtës.