Regjistrohet tërmet në rrethinën e Ohrit

Regjistrohet tërmet në rrethinën e Ohrit

Një tërmet me magnitudë të ulët u regjistrua këtë pasdite në pjesën jugperëndimore të Maqedonisë, pranë Liqenit të Ohrit.

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Shik.mk

Sipas të dhënave të disponueshme nga aplikacionet e monitorimit të aktivitetit sizmik, dridhja kishte një magnitudë lokale prej 2.0 ballë sipas shkallës Rihter.

Tërmeti ndodhi në orën 15:34, në një thellësi prej rreth 15 kilometrash.

Epiqendra e tërmetit ishte e vendosur në koordinatat 40.963 gradë gjerësi veriore dhe 20.769 gradë gjatësi lindore, pranë brigjeve të Liqenit të Ohrit, Parkut Kombëtar të Galiçicës dhe vendbanimit të Lubanishtës.

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