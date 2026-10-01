Regjistrohet tërmet në Maqedoninë e Veriut
Një tërmet me magnitudë 2.5 ballë është regjistruar mbrëmë në pjesën juglindore të Maqedonisë, sipas të dhënave të publikuara nga Qendra Sizmologjike Evropiane-Mesdhetare.
Sipas njoftimit, tërmeti është regjistruar në orën 00:29 të 1 tetorit, në një thellësi prej rreth 15 kilometrash.
Harta e ngjarjes sizmike tregon se zona epiqendrore ndodhet në rajonin më të gjerë midis Radovishit dhe Strumicës.
Ky është një tërmet me një magnitudë relativisht të ulët.
Të dhënat mbi vendndodhjen, thellësinë dhe magnitudën janë paraprake dhe mund të rishikohen më tej nga shërbimet sizmologjike.