Regjistrohet tërmet në Maqedoninë e Veriut

Regjistrohet tërmet në Maqedoninë e Veriut

Një tërmet me magnitudë lokale 3.3 ballë sipas shkallës Rihter është ndjerë sot në orën 14:04 në pjesën jugperëndimore të vendit, njoftoi Observatori Sizmologjik pranë Fakultetit të Shkencave Matematiko-Natyrore në Shkup. Sipas të dhënave të Observatorit, epiqendra e tërmetit ishte në zonën epiqendrore të Prespës, rreth 127 kilometra në jugperëndim të Shkupit.

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“ Tërmeti është ndjerë në pjesët jugperëndimore të Republikës, nga banorët e qytetit të Manastirit dhe rrethinës, me intensitet prej III-IV shkallësh sipas Shkallës Makrosizmike Evropiane”, thuhet në njoftim.

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