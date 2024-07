Regjistrohet tërmet i lehtë në Shkup

Tërmet me magintud lokale prej 2 shkallë sipas Rihterit është regjistruar në orën 14 e 6 minuta me epiqendër në rajonin e Shkupit, ka njoftuar Observatori sizmologjik pranë Fakultetit Matematiko-Natyror.

Sipas të dhënave të para me të cilat disponon Observatori, tërmeti është ndjerë nga popullata e Shkupit, me intensitet prej tre shkallë sipas Shkallës Makrosizmike Evropiane.

