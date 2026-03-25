Regjistrohet edhe një tërmet në Maqedoni
Një tërmet është ndjerë mbrëmjen e sotme në ora 20:08 në pjesët juglindore të vendit, njoftojnë nga Observatori Sizmologjik pranë Fakultetit të Shkencave Natyrore dhe Matematikore në Shkup.
Sipas të dhënave, epiqendra e tërmetit ka qenë në territorin e Greqisë, rreth 290 kilometra në juglindje të Shkupit, me magnitudë lokale prej 5.0 shkallë sipas shkallës së Rihterit.
Intensiteti i lëkundjeve në vendin tonë ka arritur në shkallën III sipas shkallës evropiane makrosizmike, që do të thotë se është ndjerë dobët nga popullata. Deri më tani nuk ka informacione për dëme materiale.
Ky është tërmeti i dytë gjatë ditës, pasi një tjetër u ndje rreth mesditës në Shkup