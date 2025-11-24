Regjistrohen lëkundje tërmeti me 4.1 Rihter në Greqi
Një tërmet me magnitudë 4.1 të shkallës Rihter u regjistrua të hënën në mëngjes në zonën e Karditsës, në Greqi.
Sipas Institutit Gjeodinamik të Observatorit Kombëtar të Athinës, lëkundja sizmike është lokalizuar 4 kilometra në verilindje të Morfovounit, në prefekturën e Karditsës.
Thellësia fokale është vlerësuar në rreth 10 kilometra, bazuar në të dhënat e Zgjidhjes së Rishikuar.
Deri tani nuk raportohet për dëme materiale apo të lënduar, ndërsa autoritetet vijojnë monitorimin e situatës.