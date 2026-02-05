Regjistrohen dy tërmete në Maqedoninë e Veriut
Dy tërmete më të dobëta u ndjenë mbrëmë në pjesën jugperëndimore të Maqedonisë, njoftoi Observatori Sizmologjik në Fakultetin e Shkencave Natyrore dhe Matematikës në Shkup.
Tërmeti i parë u regjistrua në orën 19:50 dhe u ndje në Ohër dhe zonën përreth me një intensitet prej III gradësh sipas Shkallës Evropiane të Makroseizmikës.
Sipas të dhënave, epiqendra e tij ndodhej në territorin e Greqisë, rreth 100 kilometra në juglindje të Shkupit.
Tërmeti i dytë ndodhi në orën 23:10 dhe u ndje në Manastir, Ohër dhe zonat përreth, gjithashtu me një intensitet prej III gradësh sipas Shkallës Evropiane të Makroseizmikës.
Epiqendra e këtij dridhjeje e ka origjinën në Shqipërinë fqinje, rreth 150 kilometra në jugperëndim të Shkupit, me një magnitudë lokale prej 3.7 gradësh në shkallën Rihter.
Observatori Sizmologjik tregon se këto janë tërmete me intensitet të ulët, të cilat janë të zakonshme për rajonin më të gjerë.