Regjistrimet audio të raportimeve të Ivanës për dhunë të vazhdueshme u paraqitën si prova kundër Stojançe Jovanovskit
Regjistrimet audio të tre raporteve policore, të realizuara më 2 mars 2026, të cilat i paraprinë drejtpërdrejt ngjarjes tragjike ku humbën jetën Ivana Jovanovska dhe vajza e saj gjashtëvjeçare Katja, u prezantuan sot si prova materiale kyçe në Gjykatën Themelore Penale në Shkup. Këto prova u paraqitën në kuadër të gjykimit kundër bashkëshortit të saj, Stojançe Jovanovski.
Në incizimet e ditës fatale dëgjohen qartë debatet dhe aktet e dhunës fizike. Sipas përmbajtjes së tyre, i pandehuri i drejtohet viktimës me kërcënime, duke i thënë se nuk dëshiron më ta shohë fëmijën dhe se do t’ia shkatërrojë jetën.
Përveç materialeve nga 2 marsi, para gjykatës u paraqitën në mënyrë kronologjike edhe incizime audio nga vitet 2024, 2025 dhe 2026, të cilat dëshmojnë për një vazhdimësi të dhunës në familje gjatë viteve të fundit.
Provat e paraqitura përfshijnë denoncime të bëra nga vetë e ndjera Ivana, nga nëna e saj Lubica, nga nëna e të akuzuarit, si dhe nga fqinj anonimë dhe dëshmitarë okularë.