Regjim i veçantë trafiku në Shkup për shkak të vizitës së Ursula von der Leyen

Regjim i veçantë trafiku në Shkup për shkak të vizitës së Ursula von der Leyen

Për shkak të vizitës zyrtare të Presidentes së Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, sot në Shkup do të zbatohet regjim i veçantë trafiku.

Njësia për Sigurinë në Trafikun Rrugor pranë SPB Shkup njofton se do të ndërmarrë masa për kontroll dhe riorganizim të qarkullimit në zonën më të gjerë qendrore të qytetit.

Ministria e Punëve të Brendshme u bën thirrje të gjithë qytetarëve dhe pjesëmarrësve në trafik që të respektojnë udhëzimet dhe urdhrat e oficerëve të policisë në terren, për të shmangur vonesa apo ndërlikime të panevojshme.

MARKETING

Të ngjajshme

Shukova: Ekziston zgjidhje sistematike për mungesën e ujit në Butel, Shkupi do të ketë 10 mijë fidanë të rinj

Shukova: Ekziston zgjidhje sistematike për mungesën e ujit në Butel, Shkupi do të ketë 10 mijë fidanë të rinj

Ushtria izraelite bastis fshatrat jugore të Sirisë

Ushtria izraelite bastis fshatrat jugore të Sirisë

Pasaporta e Maqedonisë së Veriut në vendin e 42-të, shtetasit e RMV-së pa viza mund të udhëtojnë në 129 vende

Pasaporta e Maqedonisë së Veriut në vendin e 42-të, shtetasit e RMV-së pa viza mund të udhëtojnë në 129 vende

Vazhdojnë përleshjet kufitare midis Pakistanit dhe Afganistanit

Vazhdojnë përleshjet kufitare midis Pakistanit dhe Afganistanit

Arrestohet një 28-vjeçar në Tetovë pas sulmit ndaj mjekut dhe policisë

Arrestohet një 28-vjeçar në Tetovë pas sulmit ndaj mjekut dhe policisë

Nikolloski: Pas zgjedhjeve lokale nuk do të ketë zgjedhje të parakohshme parlamentare, por pastrim në gjyqësor dhe prokurori

Nikolloski: Pas zgjedhjeve lokale nuk do të ketë zgjedhje të parakohshme parlamentare, por pastrim në gjyqësor dhe prokurori