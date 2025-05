Regjim i veçantë nëpër disa rrugë të Shkupit, për shkak të organizimit të disa aktiviteteve sportive

Në Shkup sot do të ketë regjim të veçantë trafiku në disa lokacione për shkak të mbajtjes së një ndeshjeje hendbolli, një gare humanitare dhe një gare atletike.

” Gara atletike në rrugë ka një pozicion fillimi-finish në bulevardin “Jane Sandanski”, ku garuesit do të lëvizin në një pjesë të bulevardit “Jane Sandanski”. (korsia e djathtë e parë në drejtimin lindje-perëndim) në segmentin nga kryqëzimi me bulevardin “Serbia”. dhe bulevardin “Video Smilevski Bato”. deri në kryqëzimin me rrugën “Vladimir Komarov”, në një pjesë të rrugës “Vasko Karangelevski” (në të dy drejtimet e lëvizjes) në segmentin nga kryqëzimi me bulevardin “Jane Sandanski”. deri në kryqëzimin me bulevardin “ASNOM”. dhe në një pjesë të bulevard “ASNOM”. Për këto arsye, Njësia e Sigurisë në Trafikun Rrugor do të marrë masa për një regjim të veçantë trafiku, me trafik që do të ridrejtohet në rrugët përreth”, njoftoi Ministria e Brendshme.

Do të ketë një regjim të veçantë trafiku nga Vodno e Mesme deri në Manastirin e Shën Pantelejmonit në Shkup për shkak të një gare humanitare që fillon në orën 10:00 të mëngjesit.

Gjithashtu, sot në Shkup do të ketë një regjim të veçantë trafiku për shkak të ndeshjes ndërkombëtare të hendbollit midis “Alkaloid” dhe AEK nga Greqia.

Ministria e Brendshme u bën apel pjesëmarrësve në trafik që të respektojnë urdhrat e lëshuara nga oficerët e policisë në rrugët ku do të zhvillohen dy garat, dhe gjithashtu u bën apel qytetarëve gjatë periudhës së caktuar kohore kur zhvillohet ndeshja e hendbollit, nëse nuk kanë nevojë, të mos parkojnë automjetet e tyre pranë qendrës sportive.

