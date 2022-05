Regjim i posaqëm trafiku nesër në Shkup

MPB njofton qytetarët se me datë 14.05.2022 (e shtunë), në periudhën prej orës 09:00 deri në ora 12:00, për shkak garës “Trio Triathlon”, MPB do të ndërmarrë masa për regjim të veçantë të komunikacionit në rrugë të caktuara në Shkup.

Pozita e fillimit-përfundimit të garës është Qendra Sportive “Boris Trajkovski”, kurse garuesit do të lëvizin në një pjesë të rrugëve rreth Sallës Sportive “Boris Trajkovski” dhe përgjatë korsisë së djathtë të Blv. “Ilinden”, pastaj në lëvizje nga kryqëzimi “Blvd. 8 Shtator” deri në kryqëzimin me “Ljubljanska Rruga dhe anasjelltas. Për këto arsye, Departamenti i Sigurisë së Qarkullimit Rrugor do të marrë masa për një regjim të veçantë qarkullimi në rrugët e përmendura dhe qarkullimi do të ridrejtohet në rrugët përreth. Ministria e Brendshme apelon qytetarët që të respektojnë urdhrat e punonjësve të policisë në rrugët ku do të zhvillohet ngjarja.