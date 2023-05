Regjim i përkohshëm i komunikacionit në rrugën “Dame Gruev në Qendër

Për shkak të realizimit të aktiviteteve ndërtimore për asfaltimin e rrugës me shtresën e dytë në rrugën “Dame Gruev” në drejtimin e lëvizjes nga udhëkryqi me rrugën “Dimitrie Çupovski” deri në rrugën “Maqedonia”, sot në periudhën prej orës 8 deri në orën 15 do të vendoset regjim i përkohshëm i komunikacionit.

Siç informojnë NP Rrugë dhe Rrugica Shkup, regjimi i përkohshëm do të shënohet me sinjalizim adekuat, ndërsa për shkak të realizimit të aktiviteteve ndërtimore do të jetë e mbyllur njëra, ndërsa pastaj edhe korsia e tjetër e rrugës.

Nga NP Rrugë dhe Rrugica Shkup u bëjnë thirrje të gjithë pjesëmarrësve në komunikacion që të jenë të kujdesshëm dhe ta përshtatin shpejtësinë e tyre të lëvizjes sipas kushteve në rrugë.

