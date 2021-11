Refuzohet kërkesa për paraburgim të ri të Janakieskit

Këshilli Penal e ka refuzuar kërkesën e prokurores Villma Ruskovska që ish-ministri Mile Janakieski të transferohet në burgun “Shuto Orizares”. Vendimi është marrë sot, pasi pasditen e sotme Prokuroria ka kërkuar këtë masë për Janakieskin.

“Gjykata e Apelit Shkup me aktvendim KZH 605/21 të datës 18.11.2021 të akuzuarit M.J., i ka hequr masën e arrestit shtëpiak të caktuar për rastin KOK 53/17 i njohur në opinion si “TNT” dhe ka caktuar masa kujdesi. Prokuroria sot ka dorëzuar propozimin për caktimin e masës së paraburgimit në rastin e KOK 2/20 lidhur me ngjarjet e 27 prillit dhe Këshilli Penal në vendosje ka marrë parasysh vendimin e shkallës së dytë dhe po ashtu mendon se propozimi i ri nuk ofrojnë argumente të mjaftueshme që do të mbështesin vendosjen e masave më të rrepta se ato që ekzistojnë tashmë ndaj të akuzuarit. Kundër këtij vendimi palët kanë të drejtë ankim në Gjykatën e Apelit brenda 3 ditëve nga marrja e vendimit”, thonë nga Gjykata Penale.