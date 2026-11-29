Referendumi në Zvicër: Miratohet kufizimi i fishekzjarrëve, refuzohen ndryshimet në sistemin e pensioneve dhe tatimeve
Votuesit zviceranë të dielën miratuan kufizimet në mbarë vendin për fishekzjarrët, ndërsa hodhën poshtë propozimet për financimin e një pagese shtesë vjetore të pensioneve dhe ndryshimin e sistemit të tatimit për çiftet e martuara, sipas rezultateve zyrtare të referendumit, raporton Anadolu.
Rezultatet përfundimtare paraprake të publikuara nga Zyra Federale e Statistikave treguan se 59,76 për qind e votuesve mbështetën nismën për kufizimin e fishekzjarrëve, ndërsa 40,24 për qind votuan kundër saj.
Nisma siguroi gjithashtu mbështetjen e shumicës në të gjitha 26 kantonet.
Vendimi hap rrugën për ndalimin në mbarë vendin të shitjes dhe përdorimit privat të fishekzjarrëve të zhurmshëm, me qëllim mbrojtjen e njerëzve, kafshëve dhe mjedisit.
Fishekzjarrët me nivel të ulët zhurme do të mbeten të lejuar, ndërsa autoritetet kantonale mund të japin përjashtime për ngjarje të mëdha publike, përfshirë festimet me rastin e Ditës Kombëtare të Zvicrës më 1 gusht.
Megjithatë, individët nuk do të lejohen të ndezin fishekzjarrë të zhurmshëm as gjatë këtyre festimeve.
Parlamenti dhe Këshilli Federal do të kenë dy vjet kohë për të përcaktuar hollësitë e ndalimit, përfshirë llojet e fishekzjarrëve që do të ndalohen.
Si parlamenti, ashtu edhe Këshilli Federal e kundërshtuan nismën, duke argumentuar se legjislacioni ekzistues tashmë u mundëson autoriteteve kantonale dhe komunale të vendosin kufizime.
Ndërkohë, 55,20 për qind e votuesve hodhën poshtë propozimin e mbështetur nga qeveria për rritjen e normës standarde të tatimit mbi vlerën e shtuar (TVSH) nga 8,1 në 8,5 për qind, ndërsa 44,80 për qind e mbështetën atë.
Propozimi u refuzua me shumicë votash në 24 kantone.
Rritja synonte të financonte pjesërisht një pagesë shtesë vjetore të pensioneve, të miratuar nga votuesit zviceranë në mars të vitit 2024, me pagesën e parë të planifikuar për dhjetor të vitit 2026.
Refuzimi e lë të pazgjidhur çështjen e financimit të pagesës shtesë, por nuk ndikon në të drejtën e pensionistëve për ta përfituar atë.
Votuesit gjithashtu hodhën poshtë një nismë popullore që synonte eliminimin e disavantazheve tatimore me të cilat përballen çiftet e martuara, duke ruajtur tatimin e përbashkët në nivel federal. Kundër saj votuan 58,88 për qind, ndërsa në favor 41,12 për qind.
Nisma u refuzua me shumicë votash në 23 kantone.
Rezultati lë në fuqi kalimin drejt tatimit individual, të miratuar nga votuesit zviceranë në mars të vitit 2026.
Të tria propozimet kërkonin shumicë të dyfishtë, që nënkupton miratimin si nga shumica e votuesve në nivel kombëtar, ashtu edhe nga shumica e votave të kantoneve.