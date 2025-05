Reçicë e Vogël: Pas debatit, e godet me veturë bashkëfshatarin dhe i dëmton automjetin

Më datë 07.05.2025 në ora 21.30 në Stacionin Policor Tetovë, personi T.M. (29) nga fshati Reçicë e Vogël e Tetovës, ka raportuar se rreth orës 21:10 në fshat, pas një debati të mëparshëm, Sh.M. nga i njëjti fshat ka tentuar ta sulmojë fizikisht, pas së cilës i njëjti e ka ndjekur me veturën e tij ,,BMW” me targa të Tetovës dhe me veturën e ka goditur dhe dëmtuar veturën e personit T.M. Po merren masa për zbardhjen dhe dokumentimin e rastit.

