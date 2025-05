Rebelim te Real Madridi nga top ylli i skuadrës: Nuk dëshiron të luajë më për Real Madridin

Fundi i sezonit aktual në Real Madrid është në një humor jashtëzakonisht të keq, pasi Royals nuk arritën të fitonin asnjë trofe të vetëm, dhe pati një ndarje me një nga yjet kryesorë të ekipit.

Konkretisht, raportimet e mediave nga Spanja thonë se braziliani Rodrygo dëshiron të largohet nga klubi dhe se ai refuzoi të luante në El Clasico fundjavën e kaluar.

MARKETING

Braziliani ka qenë i pakënaqur me Realin për një kohë të gjatë sepse është i shqetësuar nga roli që mori me ardhjen e Kylian Mbappe dhe Jude Bellingham në ekip, dhe pakënaqësia kulmoi në fund të sezonit.

Të gjithë u habitën kur trajneri i Realit, Carlo Ancelotti, dërgoi në fushë Endrick dhe Victor Munoz në fund të El Clasicos, ndërsa skuadra Mbretërore po ndiqte një disavantazh, dhe e la Rodrygon në stol.

Në fund, doli që ishte dëshira e brazilianit, dhe jo vetëm vendimi i Ancelottit.

Kjo është sipas gazetës Marca, e cila raportoi lajmin për rebelimin e Rodrygos, i cili kërkoi që Real Madridi ta shiste atë këtë verë.

Këtë sezon, ai ndihet i refuzuar nga skuadra ku ka rënë në prapavijë, pikërisht kur mendonte se do të merrte një rol më të madh dhe do të luante pesë minuta.

Problemi për Rodrygon është ardhja e trajnerit të ri Xabi Alonso, pasi mediat spanjolle njoftojnë se ai do të detyrojë një formacion 3-4-1-2, me Mbappen dhe Viniciusin si më të avancuarit, dhe Bellingham pas tyre.

Kështu, Rodrygo do të duhej të zhvendosej në stol, dhe tani është e sigurt se ai do të transferohet në një klub tjetër gjatë verës. Problemi do të jetë padyshim çmimi.

Duke pasur parasysh që Reali pagoi 45 milionë euro për të, dhe vlera e tij në treg është dyfishuar ndërkohë, është e vështirë për këdo përveç klubeve nga Anglia dhe Paris Saint Germain ta përballojnë atë.

MARKETING