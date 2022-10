Realizohet shkëmbimi më i madh i të zënëve rob mes Ukrainës dhe Rusisë

Sot ka ndodhur shkëmbimi më i madh i të burgosurve mes rusëve dhe ukrainasve, që nga fillimi i luftës në Ukrainë.

Moska dhe Kievi shkëmbyen në total 218 të burgosur, që ishin mbajtur rob lufte, transmeton Telegrafi.

Në mesin e të zënëve rob kanë qenë 108 ukrainase, ku 12 prej tyre ishin civilë, ka njoftuar shefi i kabinetit të presidentit ukrainas, Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak.

“Ka qenë shkëmbimi më i madh i të zënëve rob, që ishin kryesisht gra”, thuhet në kumtesën e Yermak në Telegram.

Ai shtoi se 37 gra ishin zënë rob, pasi që forcat ruse morën nën kontroll fabrikën e çelikut Azovstal në qytetin port Mariupol.

Another large-scale POWs swap was carried out today. Extremely emotional and really special: we freed 108 women from captivity.

Mothers and daughters. Their relatives have been waiting for them to come back. 37 Azovstal evacuees, 11 officers, 85 privates and NCOs. pic.twitter.com/6wIjS2ouJe

— Andriy Yermak (@AndriyYermak) October 17, 2022