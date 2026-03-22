Reali fitore spektakolare me përmbysje në derbin ndaj Atleticos
Real Madrid ka fituar derbin e kryeqytetit përballë Atletico Madrid me rezultatin spektakolar 3-2, në sfidën e zhvilluar në stadiumin Santiago Bernabeu Stadium, e vlefshme për javën e 29-të të La Liga. Me këtë fitore, madrilenët ngjiten në kuotën e 69 pikëve në vendin e dytë, duke mbetur vetëm 4 pikë pas kryesuesve të Barcelona. Nga ana tjetër, Atletico mbetet në vendin e katërt me 57 pikë.
Sfida nisi më mirë për miqtë, të cilët kaluan në avantazh në minutën e 33-të me golin e Ademola Lookman, pas një aksioni të bukur të ndërtuar mirë në zonë. Në pjesën e dytë, Real Madrid reagoi fuqishëm. Vinicius Junior barazoi shifrat në minutën e 52-të nga pika e bardhë, ndërsa vetëm tre minuta më pas Fede Valverde përmbysi rezultatin duke përfituar nga një gabim në mbrojtjen e Atletico-s.
Megjithatë, “Los Colchoneros” nuk u dorëzuan dhe rikthyen baraspeshën në minutën e 67-të me një supergol nga Nahuel Molina, i cili realizoi me një goditje të fuqishme nga jashtë zone. Reagimi i Realit ishte i menjëhershëm. Sërish protagonist ishte Vinicius, që në minutën e 72-të shënoi golin e dytë personal dhe të tretin për skuadrën e tij, duke i dhënë avantazhin përfundimtar vendasve.
Minutat e fundit u komplikuan për Real Madrid, pasi Valverde u ndëshkua me karton të kuq në minutën e 77-të për një ndërhyrje nga pas, vendim që u kundërshtua nga lojtarët vendas. Megjithatë, rezultati mbeti i pandryshuar deri në fund, duke vulosur një fitore të rëndësishme për Real Madrid në garën për titull.