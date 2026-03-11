Reali fitore magjike ndaj City-it në aktin e parë, Valverde dhuron spektakël

Reali fitore magjike ndaj City-it në aktin e parë, Valverde dhuron spektakël

Real Madrid ka hedhur një hap të madh drejt çerekfinaleve të UEFA Champions League, pasi mposhti 3-0 Manchester City në ndeshjen e parë të fazës së 1/8-ës.
Protagonisti absolut i ndeshjes ishte Federico Valverde, i cili realizoi një “hat-trick” spektakolar. Mesfushori uruguaian zhbllokoi sfidën në minutën e 20-të, pasi përfitoi nga një top i gjatë i portierit Thibaut Courtois. Valverde avancoi drejt zonës, shmangu portierin Gianluigi Donnarumma dhe dërgoi topin në rrjetën e boshatisur.
Presioni ofensiv i madrilenëve vazhdoi edhe më tej. Në minutën e 27-të, Valverde realizoi golin e dytë pas një aksioni ku topi i nisur nga Vinícius Júnior devijoi te Brahim Díaz dhe përfundoi te uruguaiani, i cili goditi fort përgjatë tokës për të dyfishuar epërsinë.
Pak minuta para përfundimit të pjesës së parë, në minutën e 42-të, Valverde vulosi një paraqitje të jashtëzakonshme duke kompletuar “hat-trickun”. Pas një pasimi të Brahim Díaz, ai realizoi me një goditje të saktë në portën e Donnarumma-s, duke çuar shifrat në 3-0.

Në pjesën e dytë, madrilenët patën mundësinë të thellonin edhe më shumë rezultatin. Në minutën e 57-të, Vinícius Júnior fitoi një penallti, por tentativa e tij u ndal nga një pritje e shkëlqyer e portierit Gianluigi Donnarumma, i cili shmangu golin e katërt për skuadrën angleze.

Me këtë fitore të thellë, Real Madrid merr një avantazh të rëndësishëm përpara ndeshjes së kthimit, e cila do të zhvillohet javën e ardhshme në Etihad Stadium.

MARKETING

Të ngjajshme

Tudor: E bëra për ta mbrojtur Kinskyn

Tudor: E bëra për ta mbrojtur Kinskyn

Morën qëllimisht karton të verdhë, dy yjet e Bayernit mund të dënohen rëndë nga UEFA

Morën qëllimisht karton të verdhë, dy yjet e Bayernit mund të dënohen rëndë nga UEFA

Vazhdon spektakli i Ligës së Kampionëve – sytë drejt Parisit dhe Madridit

Vazhdon spektakli i Ligës së Kampionëve – sytë drejt Parisit dhe Madridit

Bayern pa mëshirë ndaj Atalantës, Barça shmang humbjen në Champions

Bayern pa mëshirë ndaj Atalantës, Barça shmang humbjen në Champions

Rabotniçki fiton minimalisht ndaj Arsimit

Rabotniçki fiton minimalisht ndaj Arsimit

Shkëlqeu me dy gola ndaj Osasunas – Vedat Muriqi, pjesë e formacionit të javës në La Liga

Shkëlqeu me dy gola ndaj Osasunas – Vedat Muriqi, pjesë e formacionit të javës në La Liga