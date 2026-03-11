Reali fitore magjike ndaj City-it në aktin e parë, Valverde dhuron spektakël
Real Madrid ka hedhur një hap të madh drejt çerekfinaleve të UEFA Champions League, pasi mposhti 3-0 Manchester City në ndeshjen e parë të fazës së 1/8-ës.
Protagonisti absolut i ndeshjes ishte Federico Valverde, i cili realizoi një “hat-trick” spektakolar. Mesfushori uruguaian zhbllokoi sfidën në minutën e 20-të, pasi përfitoi nga një top i gjatë i portierit Thibaut Courtois. Valverde avancoi drejt zonës, shmangu portierin Gianluigi Donnarumma dhe dërgoi topin në rrjetën e boshatisur.
Presioni ofensiv i madrilenëve vazhdoi edhe më tej. Në minutën e 27-të, Valverde realizoi golin e dytë pas një aksioni ku topi i nisur nga Vinícius Júnior devijoi te Brahim Díaz dhe përfundoi te uruguaiani, i cili goditi fort përgjatë tokës për të dyfishuar epërsinë.
Pak minuta para përfundimit të pjesës së parë, në minutën e 42-të, Valverde vulosi një paraqitje të jashtëzakonshme duke kompletuar “hat-trickun”. Pas një pasimi të Brahim Díaz, ai realizoi me një goditje të saktë në portën e Donnarumma-s, duke çuar shifrat në 3-0.
Në pjesën e dytë, madrilenët patën mundësinë të thellonin edhe më shumë rezultatin. Në minutën e 57-të, Vinícius Júnior fitoi një penallti, por tentativa e tij u ndal nga një pritje e shkëlqyer e portierit Gianluigi Donnarumma, i cili shmangu golin e katërt për skuadrën angleze.
Me këtë fitore të thellë, Real Madrid merr një avantazh të rëndësishëm përpara ndeshjes së kthimit, e cila do të zhvillohet javën e ardhshme në Etihad Stadium.