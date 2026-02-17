Reali fiton ndaj Benficës në Champions, Dortmund thyen Atalantën, thriller te Monaco-PSG
Emocione dhe spektakël në ndeshjet e para të Play off në Champions League. Real Madrid fitoi 0-1 në fushën e Benficës. Los Blancos iu falën golit të Vinicius, të shënuar në fillimin e pjesës së dytë.
Dortmund triumfoi 2-0 ndaj Atalantës. Golat u realizuan nga Guirassy dhe Beier.
Thriller në Principatë, me ndeshjen mes Monacos dhe PSG që përfundoi 2-3. Ashtu siç pritej, sfida ishte e luftuar deri në fund, sakaq ekipi i kualifikuar do të mësohet në sfidën që do luhet në Paris. Takimet e kthimit janë të programuara për 25 shkurt.