Reali fiton ndaj Benficës në Champions, Dortmund thyen Atalantën, thriller te Monaco-PSG

Reali fiton ndaj Benficës në Champions, Dortmund thyen Atalantën, thriller te Monaco-PSG

Emocione dhe spektakël në ndeshjet e para të Play off në Champions League. Real Madrid fitoi 0-1 në fushën e Benficës. Los Blancos iu falën golit të Vinicius, të shënuar në fillimin e pjesës së dytë.

Dortmund triumfoi 2-0 ndaj Atalantës. Golat u realizuan nga Guirassy dhe Beier.

Thriller në Principatë, me ndeshjen mes Monacos dhe PSG që përfundoi 2-3. Ashtu siç pritej, sfida ishte e luftuar deri në fund, sakaq ekipi i kualifikuar do të mësohet në sfidën që do luhet në Paris. Takimet e kthimit janë të programuara për 25 shkurt.

MARKETING

Të ngjajshme

Volejbollistja Erjona Jonuzi shkëlqen në Sllovaki, kryeson listën e shërbimeve (ace)!

Volejbollistja Erjona Jonuzi shkëlqen në Sllovaki, kryeson listën e shërbimeve (ace)!

Bashkimi fiton Pelisterin me golin e Sumer Hasanit

Bashkimi fiton Pelisterin me golin e Sumer Hasanit

Dueli historik ndaj Samsunsporit, Shkëndija pa Latifin dhe Trumçin

Dueli historik ndaj Samsunsporit, Shkëndija pa Latifin dhe Trumçin

Futbollistja braziliane konvertohet në fenë islame: Hapa të vegjël, duke gjetur rrugën e duhur!

Futbollistja braziliane konvertohet në fenë islame: Hapa të vegjël, duke gjetur rrugën e duhur!

Magjia e Championsit rikthehet sonte: Juventusi hap mbrëmjen, Benfic-Real ndez Europën

Magjia e Championsit rikthehet sonte: Juventusi hap mbrëmjen, Benfic-Real ndez Europën

Girona rrëzon Barcelonën, Real Madridi merr kreun

Girona rrëzon Barcelonën, Real Madridi merr kreun