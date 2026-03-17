Reali fiton edhe në Angli ndaj Cityt, PSG nuk fal në Champions

Reali fiton edhe në Angli ndaj Cityt, PSG nuk fal në Champions

Të martën u zhvilluan disa nga ndeshjet e kthimit në kuadër të Champions League, duke dhuruar emocione dhe rezultate vendimtare për kualifikimin në fazën tjetër.

Real Madridi konfirmoi formën e shkëlqyer, duke mposhtur sërish Manchester Cityn me rezultatin 1-2 në Angli. Pas fitores bindëse 3-0 në ndeshjen e parë, madrilenët kalojnë më tej me epërsi të thellë në total.

Në një tjetër përballje interesante, Arsenali arriti një fitore të rëndësishme 2-0 në Londër ndaj Bayer Leverkusen, pas barazimit 1-1 në Gjermani. Me këtë rezultat, londinezët sigurojnë kualifikimin për në fazën tjetër të kompeticionit.

Ndërkohë, PSG vazhdoi dominimin ndaj Chelseat, duke fituar edhe ndeshjen e kthimit me rezultatin 0-3. Pas suksesit 5-2 në sfidën e parë, parizienët treguan edhe një herë forcën e tyre dhe mbeten ndër pretendentët kryesorë për trofeun.

Ndeshjet e tjera të kësaj faze janë në program për t’u zhvilluar të mërkurën, ku priten përballje të tjera interesante në garën më prestigjioze për klube në Evropë.

Të ngjajshme

Leao drejt largimit, Milani gjen pasardhësin e tij në Bundesliga

Leao drejt largimit, Milani gjen pasardhësin e tij në Bundesliga

Juventus dhe Spalletti afër rinovimit të kontratës deri në 2027

Juventus dhe Spalletti afër rinovimit të kontratës deri në 2027

Irani po negocion me FIFA-n për të zhvendosur ndeshjet e Botërorit nga SHBA-ja në Meksikë

Irani po negocion me FIFA-n për të zhvendosur ndeshjet e Botërorit nga SHBA-ja në Meksikë

Mbrëmje vendimtare në Ligën e Kampionëve, sonte mësohen katër çerekfinalistët e parë

Mbrëmje vendimtare në Ligën e Kampionëve, sonte mësohen katër çerekfinalistët e parë

Bellingham udhëton me skuadrën e Real Madridit për t’u përballur me Man Cityn

Bellingham udhëton me skuadrën e Real Madridit për t’u përballur me Man Cityn

Bashkimi mundet nga Rabotniçki në Kumanovë

Bashkimi mundet nga Rabotniçki në Kumanovë