Reali fiton edhe në Angli ndaj Cityt, PSG nuk fal në Champions
Të martën u zhvilluan disa nga ndeshjet e kthimit në kuadër të Champions League, duke dhuruar emocione dhe rezultate vendimtare për kualifikimin në fazën tjetër.
Real Madridi konfirmoi formën e shkëlqyer, duke mposhtur sërish Manchester Cityn me rezultatin 1-2 në Angli. Pas fitores bindëse 3-0 në ndeshjen e parë, madrilenët kalojnë më tej me epërsi të thellë në total.
Në një tjetër përballje interesante, Arsenali arriti një fitore të rëndësishme 2-0 në Londër ndaj Bayer Leverkusen, pas barazimit 1-1 në Gjermani. Me këtë rezultat, londinezët sigurojnë kualifikimin për në fazën tjetër të kompeticionit.
Ndërkohë, PSG vazhdoi dominimin ndaj Chelseat, duke fituar edhe ndeshjen e kthimit me rezultatin 0-3. Pas suksesit 5-2 në sfidën e parë, parizienët treguan edhe një herë forcën e tyre dhe mbeten ndër pretendentët kryesorë për trofeun.
Ndeshjet e tjera të kësaj faze janë në program për t’u zhvilluar të mërkurën, ku priten përballje të tjera interesante në garën më prestigjioze për klube në Evropë.