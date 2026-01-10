Reali dëshiron ta aktivizojë Mbappen në finalen e Superkupës
Kylian Mbappé gjithmonë i ka tejkaluar të gjithë dhe ka pasur një talent për të befasuar kundërshtarët e tij. Përpara finales së Superkupës së Spanjës midis Real Madridit dhe FC Barcelonës të dielën, ai nuk pritet të devijojë nga forma e tij e zakonshme.
Duke pësuar një dëmtim në gju në fillim të dhjetorit dhe duke qenë plotësisht jashtë fushave që nga 31 dhjetori, pasi një rezonancë magnetike zbuloi një shtrembërim, sipas klubit madrilen, francezi fillimisht pritej të qëndronte jashtë për tre javë. Por vetëm njëmbëdhjetë ditë pas pushimit të detyruar, ai mund të rikthehej në aksion.
Optimizmi i Xabi Alonsos të enjten, pas fitores 2-1 të Real Madridit ndaj Atlético Madridit në gjysmëfinalen e Superkupës së Spanjës, në lidhje me rikthimin e Mbappes për finalen kundër Barcelonës, është në prag të bërjes realitet.
“Ai është shumë më mirë,” deklaroi trajneri bask. “Ai u stërvit sot (e enjte) dhe ndihet mirë. Ai ka të njëjtat shanse për të luajtur si të gjithë të tjerët që janë thirrur.”