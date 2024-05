Real Madridi shpallet klubi më i pasur në botë, ja sa miliardë është vlera e tij

Për të tretin vit radhazi, Reali i Madridit është klubi i futbollit më i vlefshëm në botë, sipas revistës prestigjioze “Forbes”.

Reali ka një vlerë prej 6.6 miliardë dollarësh, duke ia kaluar për pak Manchester United (6.55 miliardë), por duke ruajtur fronin që ka mbrojtur që nga viti 2022.

“Forbes” thekson në raportin vjetor se Reali i Madridit ka shënuar një rritje prej 9% në vlerën e klubit në krahasim me vitin e kaluar dhe, përveç kësaj, thekson se është skuadra që ka gjeneruar më shumë të ardhura (873 milionë dollarë, shifër kjo që, duke filluar nga këtë verë, ajo aspiron të kalojë 1 miliard euro me të ardhurat shtesë që do të ofrojnë evenimentet e ndryshme në “Santiago Bernabéu)”.

Medalja e argjendtë vazhdon të shkojë te United, i dështuar në këtë sezon sportiv, por një kolos për sa i përket markës botërore.

Pavarësisht situatës së tyre aktuale, shumë larg Champions League, stema e “Djajve” vazhdon të lëvizë miliona.

Manchesteri pasohet nga skuadra e Barcelonës me 5,6 miliardë dollarë.

