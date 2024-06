Real Madridi refuzon ftesën për Botërorin e Klubeve, Ancelotti: Një ndeshje e jona kushton sa i gjithë turneu

Trajneri i Real Madridit, Carlo Ancelotti, ka konfirmuar se klubi i tij do të refuzojë ftesën për Kupën e Botës për Klube të ri-imagjinuar të vitit 2025.

Në vend që të mbahet në fund të vitit, në një format mini-turnesh që zakonisht përfshin lojën në gjysmëfinale dhe një finale për një ekip fitues të Ligës së Kampionëve, Kupa e Botës për Klube tani do të zgjasë pothuajse një muaj ndërsa do të mbahet në Shtetet e Bashkuara në fund të sezonit gjatë verës.

Real Madridi është kundër të luajë në këtë kompeticion, me një burim anonim nga klubi i cituar të ketë thënë se FIFA “do të vrasë lojtarët” me një ngarkesë të tepruar të punës që për yjet e saj mund të nënkuptojë të luajë deri në 72 ndeshje. në 2024/2025.

Dhe tani, në një intervistë për “Il Giornale”, Ancelotti paralajmëroi se “FIFA mund ta harrojë atë” në lidhje me Kupën e Botës për Klube.

“Lojtarët dhe klubet nuk do të marrin pjesë në atë turne. Një ndeshje e vetme e Madridit vlen 20 milionë euro (21.5 milionë dollarë) dhe FIFA dëshiron të na japë atë shifër për të gjithë turneun. Si ne, disa klube do ta refuzojnë ftesën,” parashikoi Ancelotti.

Është interesant fakti që Ancelotti thotë se paratë për pjesëmarrjen në Kupën e Botës për Klube janë të tilla kur media të ndryshme e kanë vendosur këtë shifër në 53.8 milionë dollarë (50 milionë euro).

