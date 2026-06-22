Real Madridi përgënjeshtron bisedimet, Bayerni në panik për Olisen
Real Madridi ka mohuar zyrtarisht çdo kontakt apo interesim për anësorin e Bayernit, Michael Olise, duke vlerësuar edhe marrëdhëniet e mira mes klubeve.
Sipas Kicker, francezi konsiderohet i pamundur për t’u deshifruar dhe nuk ka shfaqur interesim për të rinovuar, pavarësisht një oferte prej 25 milionë eurosh në vit, transmeton Klankosova.tv.
Për momentin, Olise është i fokusuar në Botëror me Francën, dhe e ardhmja e tij do të vendoset vetëm pas turneut.