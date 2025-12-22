Real Madridi mbyll derën për Haalandin, besim i plotë te Mbappe
Pavarësisht lidhjeve të shumta ndër vite mes Erling Haaland dhe Real Madridit, sulmuesi norvegjez aktualisht nuk është në planet e klubit madrilen.
Sipas informacioneve të gazetarit Ekrem Konur, drejtuesit e “Los Blancos” besojnë se nevojat sulmuese të skuadrës janë të mbuluara plotësisht nga Kylian Mbappe.
Prej disa sezonesh, media pranë Real Madridit e kanë përmendur vazhdimisht emrin e Haalandit si një objektiv të mundshëm për “Santiago Bernabeu”.
Megjithatë, situata aktuale tregon se klubi nuk ka interes konkret për të ndërmarrë hapa drejt sulmuesit të Manchester Cityt.
Nga ana sportive, Mbappe po kalon një sezon mbresëlënës.
Sulmuesi francez ka realizuar 29 gola dhe ka dhënë 5 asistime në 24 ndeshje zyrtare.
Ndërkohë, Haaland ka shënuar 25 gola dhe ka regjistruar 4 asistime në 23 paraqitje me Manchester Cityn, statistika që konfirmojnë formën e lartë të të dy lojtarëve.
Përtej aspektit sportiv, transferimi i Haalandit do të ishte jashtëzakonisht i vështirë.
Norvegjezi ka kontratë me Man Cityn deri në qershor të vitit 2034 dhe klubi anglez nuk ka ndërmend të lehtësojë largimin e tij.
Edhe pse është përfolur për ekzistencën e një klauzole lirimi, as lojtari dhe as klubi nuk e kanë konfirmuar zyrtarisht një mekanizëm të tillë.Në këto rrethana, një kalim i Haalandit te Real Madridi duket shumë larg realitetit, të paktën në të ardhmen e afërt.