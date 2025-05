Real Madridi konfirmon zyrtarisht transferimin e Alexander-Arnold

Real Madridi e ka zyrtarizuar nënshkrimin e Trent Alexander-Arnold. Mbrojtësi i djathtë anglez i bashkohet Los Blancos pasi përfundoi kontratën e tij me Liverpoolin dhe nënshkroi një marrëveshje gjashtëvjeçare.

Los Blancos kanë njoftuar marrveshjen me Liverpoolin për lejimin e mbrojtësit të djathtë, t’i bashkohet ekipit të tyre nga data 1 qershor, duke qenë i gatshëm për të luajtur në Kupën e Botës për Klube.

“Real Madrid CF dhe Liverpool FC kanë arritur një marrëveshje që do ta mbajë Trent Alexander-Arnold në klubin tonë për gjashtë sezonet e ardhshme, nga 1 qershori 2025 deri më 30 qershor 2031”.

“Alexander-Arnold do të luajë me Real Madridin në Kupën e Botës për Klube, e cila do të mbahet në Shtetet e Bashkuara duke filluar nga 14 qershori”, thuhet në njoftimin e Real Madridit.

Ndryshe, 26-vjeçari anglez i bashkohet Real Madridit pasi fitoi nëntë tituj me Liverpool: 1 Ligë të Kampionëve, 1 Kupë Bote për Klube, 1 Superkupë të Evropës, 2 tituj të Ligës Premier, 1 FA Cup, 2 Kupa të Ligës dhe 1 Superkupë të Anglisë.

Alexander-Arnold, i cili e ka kaluar të gjithë karrierën e tij futbollistike te Reds, ka qenë përfaqësues i Anglisë që nga viti 2018, me të cilin ka luajtur në dy Kupa Bote (2018 dhe 2022) dhe një Kampionat Evropian (2024).

