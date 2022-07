Real Madridi kërkon të zvogëlojë skuadrën duke larguar disa lojtarë të panevojshëm

Real Madridi është i prirur të zvogëlojë skuadrën e tyre të parë dhe ata janë të gatshëm ta bëjnë mesazhin e tyre me zë të lartë dhe të qartë për ata që nuk duan më.

Ndërsa Los Blancos e dinë se nuk mund të detyrojnë asnjë nga lojtarët të largohet, ata do ta bëjnë të qartë se alternativa e tyre më e mirë është të vazhdojnë karrierën e tyre diku tjetër, si Luka Jovic, i cili do të bashkohet me Fiorentinën.

Isco, Gareth Bale dhe Marcelo të gjithë panë se kontratat e tyre skadonin më 30 qershor pas një sezoni në të cilin të tre lojtarët rrallë e shihnin fushën. Me shtatë lojtarë që do të shohin që marrëveshjet e tyre të skadojnë verën e ardhshme, Real Madridi shpreson që tre të lartpërmendurit të shërbejnë si shembull.

Dani Ceballos dhe Marco Asensio duan kohë të rregullt për të luajtur, diçka që mund të rezultojë e vështirë në Madrid në sezonin 2022/23, ndërsa Mariano Diazit dhe Borja Mayoralit u është thënë se shërbimet e tyre nuk kërkohen më.

Toni Kroos, Nacho dhe Andriy Lunin janë tre të tjerët të cilëve u skadon kontrata, por portieri tashmë ka nisur bisedimet për rinovimin e kontratës dhe me mbrojtësin shpresojnë të arrijnë një marrëveshje të re së shpejti.

Gjermani refuzoi të rinovojë majin e kaluar pasi do të preferonte të priste dhe të shihte përgjigjen e tij fizike dhe rolin që luan përpara se të thoshte ‘po’.

Shumë lojtarë në skuadër

Real Madridi ka 27 lojtarë të ekipit të parë. Ata do të inkorporohen gradualisht në skuadër nga sot (e premte), 8 korrik, e tutje.

Llogaritë janë të qarta dhe askush nuk mund ta mohojë se ka shumë lojtarë.

Për më tepër, teoria e klubit është se një tepricë e lojtarëve në dhomën e zhveshjes krijon trazira dhe tension, të cilat klubi po përpiqet t’i minimizojë.

Nga ata 27, janë dy lojtarë që e dinë se do të largohen. Takefusa Kubo dhe Reinier janë të vetëdijshëm se, duke qenë se ata zënë një vend jashtë BE-së, ata janë të detyruar të kërkojnë një shtëpi të re. Benfica duket se është opsioni i brazilianit.

Jo të gjithë do të mund të largohen (shpresohet që të largohen dy ose tre), por synimi është të zvogëlohet numri i skuadrës dhe të balancohet fatura e pagave. Akademia e të rinjve, me Juanmi Latasa në krye, do të ofrojë mbështetje.

Nëse Mariano largohet apo jo është ende në pikëpyetje dhe megjithëse perspektiva për të blerë ndonjë të ri është e mbyllur, largimet mund ta detyrojnë atë të hapet sërish pas ardhjes së Auriel Tchouameni dhe Antonio Rudiger.

/Telegrafi/