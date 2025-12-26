Real Madridi kërkon dëmshpërblime milionëshe nga Barcelona për rastin Negreira
Ditët kur Real Madridi dhe Barcelona shfaqnin një lloj bashkëpunimi dhe projektesh të përbashkëta kanë marrë fund.
Edhe pse klubi katalanas ndodhet në një periudhë zgjedhore, nga ‘Santiago Bernabeu’ po zbatohet ajo që Florentino Perez deklaroi në Asamblenë e Anëtarëve.
Kjo qasje ka sjellë prishjen përfundimtare të çdo afërsie mes dy klubeve, të cilat historikisht janë kuptuar më mirë përmes përballjes sesa përmes një harmonie të dukshme.
Real Madridi nuk ka ndërmend të ndalet vetëm te procesi gjyqësor dhe planifikon të kërkojë dëmshpërblime milionëshe ndaj Barcelonës për pasojat e pagesave ndaj Enriquez Negreira.
Ndëshkimi sportiv mbetet në kompetencën e nenit 4.1 të rregullores së UEFA-s, ndërsa disa klube të tjera po ndjejnë se nuk kanë reaguar mjaftueshëm ndaj asaj që tashmë është provuar.
Çështja përfshin pagesa për raporte të dyshimta, dokumente për ndeshje dhe turne që nuk ishin zhvilluar ende, si dhe deklarata kontradiktore nga ish-drejtues të Barcelonës për rolin e ish-zv/presidentit të Komitetit Teknik të Gjyqtarëve.
Në qendër të hetimit janë 8.4 milionë euro të paguara nga Barcelona drejt kompanive të lidhura me Negreira.
Ndërsa pagesat janë të provuara, mbetet për t’u sqaruar nëse ka pasur korrupsion sportiv mes viteve 2001 dhe 2018. Real Madridi është klubi më aktiv në kërkimin e së vërtetës, duke synuar të zbardhë nëse ka pasur manipulim të garës dhe “blerje vullnetesh”.
Klubi madrilen arriti më herët të zgjerojë hetimin deri më 1 mars, duke treguar se nuk i ka kthyer shpinën asaj që presidenti i UEFA-s, Aleksander Ceferin, e cilësoi si “gjëja më e rëndë që kam parë ndonjëherë në futboll”.
Ndërkohë që La Liga dhe RFEF kanë qenë pak aktive në proces, avokatët e Real Madridit kanë intensifikuar ofensivën ligjore.
Më 24 dhjetor u bë e ditur se Real Madridi ka kërkuar zyrtarisht auditime, fatura dhe dokumente financiare të Barcelonës për periudhën 2010-2021, përfshirë buxhetet ku shfaqen pagesa ndaj disa kompanive të përfshira në çështje.
Në total, janë kërkuar 625 dokumente, me synimin për të zbuluar destinacionin final të këtyre fondeve.