Real Madridi ka një buxhet transferimi prej 350 milionë funteve këtë verë

Real Madridi do të ketë 350 milionë funte në dispozicion për t’i shpenzuar për transferime të reja në afatin kalimtar të verës, pasi kampionët e Ligës së Kampionëve përfitojnë nga suksesi i tyre evropian dhe largimi i disa fituesve të lartë.

Gjigantët e La Ligës kanë shkurtuar buxhetin e tyre operativ, duke ulur kostot në të gjithë bordin, si dhe duke mbledhur fonde përmes shitjeve.

Ky kursim, i shtuar në fitimin e tyre të afërt të Ligës së Kampionëve, do të thotë që mund të pritet një dritare e ngjeshur pasi Madridi kërkon të përsërisë heroinat e tyre të 2021-2022.

La Liga vendos një kufi pagash për të gjitha skuadrat e saj pjesëmarrëse, bazuar në të ardhurat dhe shpenzimet e tyre në sezonet e kaluara.

Sipas asaj që raporton “Goal” nën këto kufizime, Madridi do të ketë shumën masive prej 634 milion £ për t’u përdorur për pagat gjatë periudhës 2022-2023, krahasuar me 300 milion £ të paguara për skuadrën e tyre gjatë sezonit të kaluar.

Një pjesë e kësaj mungese do të kompensohet deri në fund të shkurtimeve të pagave të rënë dakord gjatë pandemisë Covid-19, por klubi gjithashtu u jep lamtumirën tre prej fituesve të tij më të lartë.

Marcelo, Gareth Bale dhe Isco janë të gjithë jashtë kontratës, duke liruar, sipas “Salary Sport”, afërsisht 75 milion £ nga fatura e përgjithshme e pagave.

Lojtarë të tjerë janë në radhë për rritjen e ngritjeve këtë verë, si Vinicius Junior dhe Eder Militao, ndërkohë që duhet të merret parasysh edhe paga e mbrojtësit të ardhshëm të Chelseat, Antonio Rudiger.

Fitimi i finales së Ligës së Kampionëve kundër Liverpoolit sjell edhe përfitimet e veta.

Fitimet totale të Madridit për Ligën arrijnë në 113 milion £ nga të cilat 30 milion £ ende nuk janë përfshirë në buxhetin e ekipit – duke pasur parasysh që Blancos zakonisht përfshijnë në shumat e tyre të parashikuara supozimin se ata do të arrijnë nivelin e fundit 16.

Shitjet e mundshme të Jesus Vallejo, Marcos Asensio, Dani Ceballos, Luka Jovic apo Mariano do të jepnin një shtysë të mëtejshme, jo vetëm në lehtësimin e barrës së pagave, por edhe duke sjellë fonde të reja.

Madridi gjithashtu është në linjë për një pagesë prej 310 milion £ si pjesë e partneritetit të tyre me Legends dhe Sixth Street për të administruar interesat komerciale të Santiago Bernabeut të rimodeluar.

Në total, klubi mund të llogarisë në të paktën 350 milion £ për të investuar në tregun e transferimeve, megjithëse se ku do të shkojnë ato para është më pak e sigurt.