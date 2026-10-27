Real Madridi i vendos çmimin Vinicius Juniorit, drejtuesit po shqyrtojnë shitjen e brazilianit
E ardhmja e Vinicius Juniorit te Real Madridi ka filluar të vihet në pikëpyetje, me drejtuesit e klubit madrilen që thuhet se po shqyrtojnë mundësinë e shitjes së sulmuesit brazilian gjatë afateve të ardhshme kalimtare.
Sipas raportimeve të mediave spanjolle, disa anëtarë të drejtuesve të Real Madridit i kanë rekomanduar presidentit Florentino Perez të dëgjojë ofertat për 26-vjeçarin, ndërsa shifra fillestare për të nisur negociatat mund të jetë rreth 150 milionë euro.
Situata e Viniciusit ka ndryshuar gjatë javëve të fundit, kryesisht për shkak të formës së tij jo të mirë dhe paraqitjeve mbresëlënëse të talentit Yan Diomande, i cili ka shfrytëzuar mungesën e brazilianit për të fituar më shumë hapësira në formacionin e Jose Mourinhos.
Vinicius ka regjistruar vetëm një gol dhe tri asistime në tetë paraqitje në La Liga këtë sezon, statistika që janë larg pritshmërive për një futbollist të nivelit të tij. Situata u përkeqësua pas përjashtimit me karton të kuq ndaj Villarrealit, që rezultoi me një pezullim prej katër ndeshjesh.
Në mungesë të tij, 19-vjeçari Diomande ka treguar paraqitje të mira, veçanërisht ndaj Sevillas, ku shënoi një gol, dhuroi një asistim dhe fitoi një penallti.
Talenti nga Bregu i Fildishtë ka spikatur edhe në driblime, duke kompletuar 31 nga 45 tentime, krahasuar me 16 nga 36 të Viniciusit para El Clasicos.
Këto paraqitje kanë nxitur diskutime brenda klubit madrilen për të ardhmen e brazilianit, me disa drejtues që besojnë se shitja e tij mund të jetë një mundësi për të përfituar financiarisht, veçanërisht nëse Diomande vazhdon të zhvillohet me të njëjtin ritëm.
Megjithatë, Real Madridi nuk ndodhet nën presion për ta shitur Viniciusin, pasi braziliani së fundmi ka rinovuar kontratën deri më 30 qershor 2032.Kjo marrëveshje i jep klubit një pozitë të favorshme në negociata dhe mundësinë për të refuzuar çdo ofertë që nuk përmbush kërkesat financiare.
Për momentin, shifra prej 150 milionë eurosh përmendet vetëm si një pikënisje e mundshme për negociata dhe nuk raportohet të ketë ndonjë ofertë zyrtare nga klubet e interesuara.
Vinicius pritet të rikthehet në La Liga më 21 nëntor, në përballjen ndaj Celta Vigos, ndërsa paraqitjet e tij pas rikthimit mund të jenë vendimtare për të ardhmen në Santiago Bernabeu.
Nëse braziliani nuk arrin të rikthejë formën dhe Diomande vazhdon të shkëlqejë, Real Madridi mund të marrë seriozisht në konsideratë ofertat për shitjen e tij gjatë vitit 2027.