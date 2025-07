Real Madridi i përgjigjet kërkesës së Vinicius për rritje të pagës

Real Madrid ka marrë një vendim të prerë në lidhje me të ardhmen e Vinicius Jr, duke e bërë të qartë se nuk do t’i ofrojë brazilianit të njëjtën pagë që ka marrë Kylian Mbappe me transferimin e tij në ‘Santiago Bernabéu’.

Vendimi vjen në një moment kur klubi dhe përfaqësuesit e Viniciusit janë në negociata për rishikimin e kushteve financiare të kontratës së tij, e cila është në fuqi deri në qershor 2027.

Sipas burimeve pranë klubit, të cituara nga gazetari spanjoll Anton Meana, Real Madrid po i qëndron strikt politikës së vet të balancës financiare dhe nuk është i gatshëm të krijojë përjashtime, pavarësisht rëndësisë së lojtarit për skuadrën.

Aktualisht, Vinicius përfiton rreth 15 milionë euro neto në sezon, ndërkohë që Mbappe, i ardhur si lojtar i lirë pas largimit nga PSG, ka siguruar një pagë bazë prej 31.25 milionë eurosh, përveç bonuseve të tjera të konsiderueshme që janë pjesë e marrëveshjes së tij me ‘Los Blancos’.

Megjithëse Vinicius ka qenë një nga lojtarët më të spikatur të Real Madridit në sezonet e fundit, dhe ka kontribuar ndjeshëm në trofetë e fituara, drejtuesit e klubit nuk janë të gatshëm të përmbysin balancën e pagave në dhomën e zhveshjes. Ata shohin Mbappen si një rast të veçantë, i cili u ble pa shpenzime për kartonin dhe që sjell përfitime të mëdha edhe në aspektin komercial. Në këtë pikë, situata është kthyer në një ultimatum për Viniciusin, ose pranon ofertën që i bëhet, ose klubi do të fillojë të shqyrtojë opsionet për shitjen e tij në verën e ardhshme, ku padyshim nuk do t’i mungojnë ofertat nga klubet e mëdha të Europës.

MARKETING