Real Madridi goditet nga një valë lëndimesh dhe sanksionesh para duelit me Arsenalin në Ligën e Kampionëve

Real Madrid po përballet me një krizë të madhe lëndimesh vetëm pesë ditë përpara ndeshjes së rëndësishme kundër Arsenalit në çerekfinalet e Ligës së Kampionëve, e cila do të zhvillohet më 8 prill 2025 në Emirates Stadium.

Sipas raportimeve nga mediat spanjolle, gjashtë lojtarë kyç të ekipit spanjoll janë të lënduar, duke përfshirë portierin titullar Thibaut Courtois, mbrojtësit Dani Carvajal dhe Eder Militao (të dy me dëmtime të ligamentit të gjurit, ACL), si dhe Ferland Mendy dhe Dani Ceballos. Gjithashtu, portieri rezervë Andriy Lunin është në dyshim për ndeshjen.

Kjo situatë e vështirë për trajnerin Carlo Ancelotti vjen në një moment kritik, pasi Real Madridi do të përballet me një Arsenal që ka avancuar me sukses në çerekfinale pas fitores ndaj PSV Eindhoven, siç raporton faqja zyrtare e Arsenalit (arsenal.com).

Sipas “World Soccer Talk”, edhe Arsenali ka pësuar një goditje me lëndimin e mbrojtësit Gabriel Magalhaes gjatë ndeshjes së Ligës Premier kundër Fulhamit, por situata e Real Madridit duket më alarmante për shkak të numrit të lartë të lojtarëve të lënduar në pozicione kyçe si qendra e mbrojtjes, krahët e mbrojtjes, mesfusha dhe portieri.

Nga ana tjetër, “World Soccer Talk” raporton se yjet e Real Madridit, Kylian Mbappe, Vinicius Junior dhe Antonio Rudiger, gjithashtu mund të mungojnë në këtë përballje për arsye të ndryshme, duke i shtuar presionin Ancelottit.

Sipas të dhënave historike nga AiScore, Arsenali ka një avantazh të lehtë në përballjet direkte me Real Madridin, duke fituar dy nga katër ndeshjet e mëparshme mes tyre, me një mesatare prej 1 goli për ndeshje.

Reagimet në rrjetet sociale tregojnë shqetësim nga tifozët e Real Madrid, me disa që e quajnë situatën “lojëra mendore” dhe të tjerë që shprehin frikën se ekipi mund të humbasë. Megjithatë, disa mbështetës mbeten optimistë, duke theksuar se “Real Madridi nuk dorëzohet kurrë”.

Ndeshja e kthimit mes dy ekipeve do të zhvillohet më 16 prill në Santiago Bernabeu, dhe të dyja skuadrat do të luftojnë për një vend në gjysmëfinalet e Ligës së Kampionëve. /Telegrafi/

