Real Madridi e “shpartallon” Sevillan dhe i çon mesazh Barcelonës

Real Madridi e “shpartallon” Sevillan dhe i çon mesazh Barcelonës

Real Madridi ka regjistruar një fitore të madhe në shtëpi ndaj Sevillas, në kuadër të xhiros së nëntë në La Liga.

MARKETING

Shik.mk

“Los Blancos” zhvilluan paraqitje të shkëlqyer për të fituar me rezultat 4-1.

Arda Guler me një supergol pas asistimit të Diomande e kaloi Realin në epërsi (30’).

Shtatë minuta më vonë, Kylian Mbappe dhuroi spektakël për të dribluar dy lojtarë e pastaj portierin dhe dërgoi topin në portë (37’).

Francezi u përkujdes edhe për të tretin, njëkohësisht të dytin personal duke u treguar i saktë nga pika e bardhë (63’).
Sevilla dha pak “shenja jete” për të ngushtuar rezultatin pas bashkëpunimit të dyshes Sebastian dhe Stassin (80’).
Megjithatë, Diomande e kompletoi paraqitjen spektakulare me një supergol nga distanca (82’), shkruan telegrafi.

Reali me këtë fitore zë pozitën e tretë me 21 pikë ndërsa Sevilla renditet në vendin e gjashtë me 14 sosh.

MARKETING

Të ngjajshme

Uzuni reagon për protestat në Shqipëri: “Policë, nderojeni uniformën tuaj! Dhuna është e papranueshme”

Uzuni reagon për protestat në Shqipëri: “Policë, nderojeni uniformën tuaj! Dhuna është e papranueshme”

Kartoni elektronik bën debutimin në futbollin uruguajan

Kartoni elektronik bën debutimin në futbollin uruguajan

Serie A po shqyrton mundësinë e ndryshimit të Kupës së Italisë nga sezoni 2027/28

Serie A po shqyrton mundësinë e ndryshimit të Kupës së Italisë nga sezoni 2027/28

Struga rikthehet te fitorja, mposht Shkëndijën e Haraçinës në Çair

Struga rikthehet te fitorja, mposht Shkëndijën e Haraçinës në Çair

Presidenti i La Ligës, Tebas nën hetim pas deklaratës kontroverse për Real Madridin

Presidenti i La Ligës, Tebas nën hetim pas deklaratës kontroverse për Real Madridin

FIFA ndëshkon Spanjën për thirrjet islamofobike në ndeshjen e Egjiptit

FIFA ndëshkon Spanjën për thirrjet islamofobike në ndeshjen e Egjiptit