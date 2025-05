Real Madridi dhe Carlo Ancelotti arrijnë marrëveshje për ndërprerjen e bashkëpunimit

Tani ka një marrëveshje verbale që Ancelotti të largohet dhe njoftimi mund të bëhet pas përfundimit të El Clasicos të dielën. .

Trajneri i Real Madridit pritet që t’i bashkohet Brazilit sapo largimi i tij nga Real Madridi të konfirmohet.

Ata kanë qenë në bisedime me Brazilin dhe raportohet se janë pajtuar për kushtet në marrëveshjen e tij me Federatën Braziliane të Futbollit, por Ancelotti ishte i etur që ta zgjidhë të ardhmen e tij me madrilenët, para se të nënshkruajë.

Ancelotti pritet të ulet në stolin e Brazilit para kualifikueseve të tyre të Botërorit ndaj Ekuadorit dhe Paraguait në qershor.