Real Madridi dhe Ancelotti akuzohen për konspiracion të qartë – duke piketuar qartë Barcelonën
Futbolli i klubeve do të ndalet sërish për ndeshjet ndërkombëtare, dhe edhe Brazili i drejtuar nga Carlo Ancelotti nuk bën përjashtim.
Megjithatë, trajneri italian surprizoi të gjithë duke mos ftuar disa nga lojtarët kryesorë të “Selecao”-s, si Vinicius Junior, Rodrygo dhe Eder Militão. Fillimisht pritej që vetëm Vinicius të mungonte.
Arsyeja kryesore lidhet me ngarkesën e lartë të kalendarit. Përveç kësaj, Vinicius është i pezulluar për sfidën e parë ndaj Kilit më 5 shtator, ndërsa Ancelotti vendosi ta kursejë edhe nga udhëtimi i lodhshëm në Bolivi më 10 shtator.
Edhe për Rodrygon u vendos pushim. Sipas Ancelottit, sulmuesi kishte luajtur minuta të shumta së fundmi dhe kishte nevojë për rikuperim. “Ata, përfshirë Neymarin, e kuptojnë plotësisht planin e ekipit kombëtar. Është e rëndësishme të jenë të gatshëm fizikisht”, deklaroi trajneri italian.
Në të kundërt, Raphinha i Barcelonës u thirr për ndeshjet kualifikuese të Botërorit 2026, gjë që ndezi polemika në Spanjë. Disa gazetarë të MARCA-s në podkastin La Tribu ngritën dyshime për një “komplot” mes Ancelottit dhe Real Madridit.
“Ai nuk merr asnjë lojtar nga Reali, por thërret Raphinhan. Është një dramë, një skandal. Ekziston një marrëveshje e qartë që lojtarët e Realit të pushojnë, ndërsa të Barcelonës të lodhen më shumë”, komentuan ata.
Për momentin, këto mbeten vetëm teori dhe mbetet për t’u parë nëse bëhet fjalë për një strategji të qëllimshme, apo thjesht për spekulime të shtypit spanjoll.