Real Madridi dëshiron të nënshkruajë me një mesfushor: Tre yje të mëdhenj shihen si opsione

Real Madrid tashmë po planifikon përforcimet e tij në mesfushë për verën e ardhshme, një fushë kyçe që ka nevojë për nënshkrime të reja pas largimit të Toni Kroos dhe me Luka Modric që i afrohet fundit të karrierës së tij.

Sipas mediumit Fichajes, Los Blancos po shqyrtojnë tre alternativa që mund t’i japin frymë të re mesfushës së tyre: Alexis Mac Allister, Kobbie Mainoo dhe Tijjani Reijnders.

Alexis Mac Allister

Mesfushori i Liverpoolit ka shkëlqyer në Ligën Premier që nga ardhja e tij në vitin 2023. Në moshën 25-vjeçare, aftësitë e tij drejtuese dhe ndikimi në lojë e bëjnë atë një opsion shumë tërheqës për Los Merengues.

Megjithatë, klauzola e tij e lartë e blerjes, e cila mund të kalojë 70 milionë euro, paraqet një sfidë për Real Madridin, i cili do të duhet të vlerësojë nëse do të rrezikojë të bëjë një investim të madh për argjentinasin.

Kobbie Mainoo

Nga ana tjetër, talenti i Manchester Unitedit dukej se ishte një opsion brenda politikës së nënshkrimit të klubit për të rinjtë, por pas rinovimit të kontratës me Djajtë e Kuq, e ardhmja e tij në Santiago Bernabeu duket gjithnjë e më e largët.

Pavarësisht kësaj, mbetet një alternativë për t’u marrë parasysh nëse negociatat e tjera dështojnë.

Tijjani Reijnders

Më në fund, mesfushori holandez i Milanit është shfaqur si një opsion shumë interesant. Pavarësisht zgjatjes së kontratës së fundit me klubin italian deri në vitin 2030, performanca e tij e jashtëzakonshme në Serie A ka tërhequr vëmendjen e Florentino Perez.

Reijnders sjell kontrollin dhe saktësinë që Real Madridi kërkon për të forcuar mesfushën e tij, megjithëse paga e tij dhe interesimi i klubeve të tjera të mëdha evropiane si Manchester City e komplikojnë ardhjen e tij.

