Real Madrid, Vinicius humbet ‘El Clasico’, dënohet me 4 ndeshje pezullim
Komisioni i Disiplinës së Federatës Spanjolle të Futbollit nuk toleroi aspak Vinicius Junior dhe e dënoi me 4 ndeshje pezullim pas kartonit të kuq direkt të marrë në ndeshjen me Villarrealin për tërheqjen prej flokësh të Saliba.
Komisioni i Disiplinës së Federatës Spanjolle të Futbollit nuk toleroi aspak Vinicius Junior dhe e dënoi me 4 ndeshje pezullim pas kartonit të kuq direkt të marrë në ndeshjen me Villarrealin për tërheqjen prej flokësh të Saliba.
Real Madrid që mendonte një dënim me 3 ndeshje pezullim mendoi apelimin e kartonit të kuq, gjë që e bëri përpara se të njihej masa, por Komisioni i Disiplinës e hodhi poshtë apelin e Realit të Madridit dhe e dënoi me 4 ndeshje Vinicius. Reali i Madridit pati sukses në apelimin e tij për kartonin e verdhë të Konate që e vinte atë në rrezik për të luajtur El Clasico me Disiplinën që e pranoi atë dhe ia hoqi kartonin e verdhë mbrojtësit. Po kështu u ndëshkua edhe Nuno Santos, përgatitësi i portierëve të Realit të Madridit për të cilin u dha masa e 1 ndeshjeje pezullim për shkak të kartonit të kuq.