Real Madrid publikon listën për El Clasicon, mungon Mbappe
Real Madrid ka bërë publike listën e lojtarëve të grumbulluar për derbin e madh ndaj FC Barcelona, në ndeshjen e shumëpritur të njohur si El Clásico.
Surpriza më e madhe e listës është mungesa e sulmuesit francez Kylian Mbappé, i cili nuk ka arritur të rikuperohet në kohë nga dëmtimi dhe do të mungojë në këtë përballje të rëndësishme.
Në anën tjetër, në skuadër është përfshirë mesfushori Aurélien Tchouaméni, pavarësisht shqetësimeve të fundit fizike, ndërsa në mesfushë pritet të jenë edhe Jude Bellingham dhe Eduardo Camavinga.
Në repartin ofensiv, trajneri i madrilenëve do të mbështetet te Vinícius Júnior, Brahim Díaz dhe disa nga talentet e rinj të skuadrës, në një ndeshje që pritet të sjellë emocione të mëdha në futbollin evropian.
El Clásico luhet këtë fundjavë dhe pritet të ketë vëmendje të madhe nga tifozët në mbarë botën.